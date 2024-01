Футболист беше прострелян в ръката по време на мач

Ф утболен клуб заяви, че е "напълно шокиран", след като един от неговите играчи е бил прострелян в ръката по време на мач.

Мъжът е бил ранен малко след 21:00 ч., докато е играл за ФК "Риъркрос" по време на мач в окръг Типерари срещу ФК “Балимаки” в събота вечер.

Полицията в Ирландия разследва дали играчът е бил улучен от заблуден куршум, изстрелян от ловец в близост до игрището.

На играча е оказана помощ на място от служители на службите за спешна помощ и е откаран с линейка в болница за допълнителни изследвания.

