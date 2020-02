ЕС смята да засили отношения с Палестина

Н яколко европейски държави, водени от Люксембург, планират да представят инициатива за признаване на палестинска държава от ЕС. Инициативата е представена по време на среща на външните министри на Европейския съюз и е в отговор на плана на американския президент Доналд Тръмп за мир между израелците и палестинците, наречен от администрацията във Вашингтон: „Планът на века“.

Външният министър на Люксембург Жан Аселборн вече е дискутирал инициативата с колегите си от Ирландия, Франция, Белгия, Испания, Португалия, Финландия, Швеция, Малта и Словения. За срещите съобщават също израелски и арабски медии.

Очаква се тази седмица да бъдат проведени разговори в рамките на ЕС, като европейските дипломати са позитивно настроени към засилване на отношенията с палестинците.

Палестинската администрация отрече представеният от Тръмп план, а Жозеп Борел заяви, че планът поставя под въпрос идеята за съществуване на две държави, еврейска и палестинска.

Въпреки че отделни страни са признали Държавата Палестина, ЕС като общ блок не е. ЕС счита, че обсъждането на въпроса за палестинска държава трябва да бъде поставено по време на преговори между израелци и палестински с идеята да се установи идеята за две държави, която съществува още от създаването на Израел, но беше замразявана неколкократно през последните десетилетия. Идеята за две държави е силни критикувана и дори отричана сред израелския политически елит.

#MEPP is of strategic importance to the EU. Our vision is principled, reflecting attachment to the rules-based international order. US initiative not likely 2bring Israel 🇮🇱 & Palestine 🇵🇸 back to the table.Huge majority of 🇪🇺MS share this view.

