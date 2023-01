ЕП: Мария Арена подаде оставка след "Катаргейт"

В исокопоставеният евродепутат Мария Арена се оттегли от поста си на председател на подкомисията по правата на човека в Европейския парламент, обвинявайки за това нападенията на журналисти и политически съперници на фона на продължаващия корупционен скандал "Катаргейт".

Оставката й дойде часове след като „Политико” публикува задълбочено разследване на комисията, което разкри, че Арена не е декларирала правилно безплатните полети и настаняване, предоставени ѝ от Катар. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола е била информирана за решението на Арена, съобщи служител на ЕС.

В изявление, изпратено до белгийската информационна агенция БЕЛГА, Арена заяви, че се оттегля, за да защити имиджа си и работата на комисията по правата на човека на Европейския парламент, известна като DROI.

По-рано в сряда „Политико” съобщи, че Арена обвинява секретаря си за това, че не е декларирал платено пътуване до Катар през май 2022 г. В момента комисията е в центъра на обвинения в корупция и пране на пари. Трима от четиримата заподозрени, задържани по предварителни обвинения, са свързани с групата на евродепутатите. Арена не е сред заподозрените и в сряда отново настоя, че по никакъв начин не е замесена в скандала, който е обсебил Брюксел.

