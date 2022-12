Разследват Ева Кайли и в Гърция

К риминално разследване срещу гръцкия евродепутат Ева Кайли е започнала и гръцката финансова прокуратура, съобщи телевизия Скай.

ЕП отстрани Ева Кайли от поста ѝ

Разследването е било разпоредено от апелативния прокурор на финансовата прокуратура Христос Бардакис, като Кайли ще бъде проверявана дали е замесена в пране на пари и в приемане на подкуп.

Several bags full of cash allegedly linked to World Cup host Qatar have been found following the arrest of European Parliament Vice-President Eva Kaili in a corruption probe. pic.twitter.com/3LsQoJtOqA

Гръцката прокуратура е поискала съдействие от белгийските власти.

Предмет на гръцкото разследване са действия, които все още не са в обхвата на разследването на белгийските прокурори, защото не може срещу едно лице да е в ход повече от едно наказателно преследване за едно и също деяние.

The integrity of @Europarl_EN comes first and foremost.



Today at 1200hrs, @Europarl_EN will vote on the unanimous proposal of the Conference of Presidents to bring to an end the term of office of Vice-President Eva Kaili. pic.twitter.com/IknC0Zv6q3