Бляскава феерия от тюл и органза: Армани в Париж (СНИМКИ/ВИДЕО)

Д жорджо Армани приветства гостите в Париж за своето ревю на висша мода в минималистична, интимна обстановка, демонстрирайки шлифована колекция, обсипана с кристали, пайети и блясък, предаде Ройтерс.

Италианският дизайнер, чиито творения се носят от кралски особи и холивудски звезди, изпрати на подиума модели в многопластови рокли от черен тюл, елегантни сака с добавен блясък и прозрачни топове с детайли на цветя.

Манекенките демонстрираха якета с флорални щампи и дълги сини бричове, изрязани от преливащи се материи. Други дефилираха с бухнали топове или якета, покрити с десетки панделки от розов тюл.

Поредната наградна церемония никога не е далече и Армани предложи избор от бляскави рокли, обгръщащи силуета или обемни, копринени или кадифени, без презрамки или покрити с пайети, в цветове, вариращи от Барби розово до наситено синьо.

Както винаги, Армани заложи на характерните за тоалетите си рамене, искрящи органза и сатен и изобилие от блясък в най-голямата колекция за сезона, включваща общо 92 модела.

Изпращайки манекенките на подиум с нежно преливаща геометрия, легендарният дизайнер пожела да "даде ново пространство на блясъка и фриволността", вдъхновен от вселената в стил ар деко на полската художничка Тамара де Лемпицка.

В края на шоуто Армани, който след броени дни ще стане на 88 години, едва се появи от тъмнината за обичайния си поклон.

Models present creations by designer Giorgio Armani as part of his Haute Couture Fall/Winter 2022-2023 collection show for fashion house Giorgio Armani Prive in Paris, France on July 5, 2022. pic.twitter.com/J9WDtPfdJx