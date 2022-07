Джейсън Момоа катастрофира, мотоциклетист се заби в колата му

З вездата от „Аквамен“ Джейсън Момоа участва в катастрофа, при която в колата му се блъснал мотоциклет.

Мъжът на мотора е откаран в болница с леки наранявания, съобщава "Дейли Мейл". Актьорът не е пострадал.

Сблъсъкът бил челен и настъпил, когато мотоциклетистът навлязъл в лентата, в която се движел Момоа.

Според очевидци мотоциклетистът отскочил от предното стъкло на автомобила.

