"Качествено бягство": Кога самолетите Boeing ще летят отново?

С амолетите, които бяха спрени в САЩ след инцидент с полет на "Аляска еърлайнс", "трябва да бъдат 100% безопасни", каза министърът на транспорта Пийт Бутигиг.

Не е ясно кога самолетите ще могат да летят отново.

Шефът на Boeing Дейв Калхун описа инцидента като "качествено бягство".

Това означава, че инцидентът е причинен от някакъв провал в контрола на качеството на самолета, който е бил в експлоатация само осем седмици преди експлозията.

Калхун каза пред CNBC, че все още има въпроси, на които трябва да се отговори, относно това как е допуснато инцидентът да се случи. „Какво се счупи в нашата поредица от проверки”, каза той.

По-рано тази седмица Калхун призна, че Boeing е виновен, след като част от фюзелажа на самолет 737 Max 9, управляван от "Аляска еърлайнс", се взриви минути след излитането.

Ето каква е причината за инцидента със самолета на "Аляска еърлайнс"

Никой не беше ранен, когато панелът - или тапата на вратата - се откъсна от полета на "Аляска еърлайнс" от Портланд, Орегон, принуждавайки самолета да кацне аварийно.

Федералната авиационна администрация на САЩ забрани употребата на 171 самолета Boeing в събота, които бяха монтирани със същата тапа на вратата.

Щепселът на вратата е част от фюзелажа с прозорец, който запълва пространството, където би бил авариен изход при определени конфигурации.

Less than a month before a door plug on a Boeing aircraft blew off midflight, employees at Spirit AeroSystems, a subcontractor for Boeing, had tried to warn corporate officials about safety problems with parts for 737 MAX jets, according to a new investigation by The Lever. pic.twitter.com/jNoSRKvave