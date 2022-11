Арестуваха американка в Саудитска Арабия, обвинила бившия си мъж, че е отнел дъщеря им

А мериканка беше арестувана в Саудитска Арабия, след като обвини публично бившия си съпруг, който е саудитец, че не позволява дъщеря им да напусне страната, съобщи Франс прес, като се позова на правозащитна организация.

Карли Морис е била задържана в понеделник, а местонахождението на осемгодишната ѝ дъщеря Тала е неизвестно, съобщиха снощи от "Фрийдъм инишътив" - базирана във Вашингтон неправителствена организация, която се бори за правата на несправедливо арестувани в страните от Близкия изток и Северна Африка.

US woman detained by Saudi officials after saying she has been trapped there since 2019 https://t.co/4YQJhoP8OH — The Guardian (@guardian) November 9, 2022

Засега не е ясно дали момиченцето е задържано заедно с майката или е върнато на бащата, уточниха от организацията.

Говорителят на американския Държавен департамент Нед Прайс заяви, че "е в течение с информациите за задържането на Морис". "Всеки път, когато наш гражданин е задържан в чужбина, ние търсим начин да го посетим незабавно и да му предоставим консулска помощ", каза той вчера на пресконференция. Посолството ни в Рияд внимателно следи случая, добави Прайс.

Carly Morris said she’d been trying to take her daughter out of the kingdom since 2019. https://t.co/g85G0QtLRI — The Daily Beast (@thedailybeast) November 9, 2022

Карли Морис заминава за Саудитска Арабия с дъщеря си през 2019 г., за да посети бащата на детето - саудитски гражданин, с когото е разведена. Малко след пристигането им бившият ѝ съпруг взима паспортите и на двете. Впоследствие предприема действия детето да придобие саудитско гражданство, за да не може да напусне страната.

Оттогава Карли Морис, подобно на много други чужденки, които имат деца от саудитски граждани, непрестанно се опитва да доказва правата си върху детето, борейки се срещу различните права, които имат мъжете и жените в Саудитска Арабия.

HRF condemns the Saudi regime's detention of US citizen Carly Morris yesterday after she posted a plea for help on social media.



Carly has been trapped in #SaudiArabia with her 8-year-old daughter Tala since 2019 under oppressive male guardianship laws. https://t.co/VUPfTceJVW — Human Rights Foundation (@HRF) November 8, 2022

През септември тя е била уведомена от саудитската прокуратура, че нея е започнало разследване за "нарушаване на обществения ред", свързано, по думите ѝ, с нейни постове в социалните мрежи, осъждащи положението, в което се намира. Малко след това тя е получила и забрана за пътуване. "Страх ме е, че ще бъда задържана", сподели преди време Морис пред АФП. "Най-големият ми страх е да разбера кой ще се грижи за Тала", добави тя.