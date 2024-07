Дните на Земята ще растат с безпрецедентна скорост с топенето на полярния лед

Д обре известно е, че що се отнася до климатичната криза, времето е от съществено значение.

Проучване от понеделник показва, че топенето на полярните ледени шапки кара нашата планета да се върти по-бавно, увеличавайки продължителността на дните с „безпрецедентна“ скорост.

Документът, публикуван в Proceedings of the National Academy of Sciences, показва, че водата, която тече от Гренландия и Антарктида, води до натрупване на повече маса около екватора, казва съавторът на изследването Сурендра Адхикари от лабораторията за реактивни двигатели на НАСА пред AFP.

„Това е като когато фигуристка прави пирует, като първо държи ръцете си близо до тялото си и след това ги протяга“, добавя съавторът Бенедикт Соя от ETH Zurich

„Първоначално бързото въртене става по-бавно, защото масите се отдалечават от оста на въртене, увеличавайки физическата инерция“, обясняват учените.

Земята обикновено се смята за сфера, но е по-точно да я наречем „сплеснат сфероид“, който се издува около екватора.

Нещо повече, формата на Земята непрекъснато се променя, от въздействието на ежедневните приливи и отливи, които засягат океаните и земната кора, до по-дългосрочните ефекти от дрейфа на тектоничните плочи и резките, жестоки промени, причинени от земетресения и вулкани.

Документът разчита на техники за наблюдение като много дълга базова интерферометрия, при която учените могат да измерват разликата в това колко време е необходимо на радиосигналите от Космоса да достигнат различни точки на Земята и да използват това, за да направят извод за вариации в ориентацията на планетата и продължителността на деня.

Той също така използва глобалната система за позициониране, която измерва въртенето на Земята много точно, до около една стотна от милисекунда, и дори разгледа древни записи на затъмнения отпреди хилядолетия.

Последици за космическите пътувания

Ако Земята се върти по-бавно, тогава продължителността на деня се увеличава с няколко милисекунди от стандартната мярка от 86 400 секунди.

Понастоящем по-значима причина за забавянето е гравитационното привличане на Луната, което привлича океаните в процес, наречен „приливно триене“, което е причинило постепенно забавяне от 2,40 милисекунди на век в продължение на милиони години.

Новото проучване стига до изненадващо заключение, че ако продължи отделянето парникови газове с висока скорост, ефектът от затоплящия се климат ще бъде по-голям от този на привличането на Луната до края на 21 век, казва Адхикари.

Между 1900 г. и днес климатът е причинил дните да станат с около 0,8 милисекунди по-дълги – и при най-лошия сценарий на високи емисии само климатът би бил отговорен за удължаването на дните с 2,2 милисекунди до 2100 г.

Това може да не звучи като драстична промяна и със сигурност не е нещо, което хората могат да възприемат.

Познаването на точната ориентация на Земята във всеки един момент е от решаващо значение, когато се опитвате да комуникирате с космически кораб, посочват учените.

