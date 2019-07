Ш ейх Халид бин Султан Ал Касими почина внезапно в Лондон на 39-годишна възраст и модният свят се прости с него. Той беше моден дизайнер и собственик на модната марка за мъже „Касими“.

Знамената в ОАЕ три дни ще бъдат смъкнати наполовина.

Той е син на емира на едно от Обединените Арабски Емирства, Шарджа, шейх Султан бин Мухамад Ал Касими.

Шейхът е бил намерен на пода в банята в дома му в Ийст Гринстед, Англия.

Източник твърди, че в мансардата на модния дизайнер са открити наркотици. Засега детективите още разследват смъртта му и никой не е арестуван.

„Той работеше невероятно много и беше много талантлив. Беше прекрасна личност“, каза бившият му бизнес партньор Елиът Фриезе.

