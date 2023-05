Десетки хиляди души протестираха в Сърбия и заявиха, че Вучич трябва да подаде оставка (СНИМКИ/ВИДЕО)

Д есетки хиляди души протестираха в Белград срещу нарастващото насилие в Сърбия, три седмици след две масови убийства, потресли страната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Демонстрантите се събраха пред сградата на парламента в столицата Белград.

ВИЖТЕ СНИМКИ В ГАЛЕРИЯТА ТУК

Те образуваха жива верига около близката централа на държавната телевизия РТС. На медията се гледа като на говорител на Вучич и на неговото правителство и като разпространител на правителствената пропаганда. Тя беше критикувана и в опит да потули насилието в страната.

Tens of thousands marched through Belgrade in Serbia for an anti-government protest in response to two mass shootings that killed 18 people, blaming the deaths on a culture of violence that critics say authorities have allowed to fester unchecked https://t.co/pmjYjT7F4R pic.twitter.com/xBhMWvY4mW