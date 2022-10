Лондон осъди като "недопустими" руските ракетни удари в Украйна

Б ританският външен министър Джеймс Клевърли окачестви като "недопустими" руските ракетни удари по граждански обекти в Украйна, предаде Ройтерс.

Russia’s firing of missiles into civilian areas of Ukraine is unacceptable. I communicated with @DmytroKuleba this morning to reinforce the UK’s ongoing moral and practical support to Ukraine. This is a demonstration of weakness by Putin, not strength. https://t.co/wsqu1bKccq

"Това е демонстрация на слабост, а не на сила от Путин",

написа министърът в "Туитър" по адрес на руския президент.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи също в "Туитър", че в разговор с германския канцлер Олаф Шолц

е издействал свикването на извънредна среща на Г-7 във връзка със започналата днес ракетна кампания на Русия. "Насрочена е моята реч, в която ще разкажа за терористичните нападения на РФ [Руската федерация]. Обсъдихме също въпроса за засилването на натиска върху РФ и помощта за възстановяването на повредената инфраструктура", написа той.

Agreed with Chancellor @OlafScholz of 🇩🇪 holding presidency of #G7 on an urgent meeting of the Group. My speech is scheduled, in which I'll tell about the terrorist attacks by RF. We also discussed the issue of increasing pressure on RF & aid in restoring damaged infrastructure.