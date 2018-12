Цунами връхлетя индонезийските острови Ява и Суматра. Броят на жертвите непрекъснато нараства.

222 са загинали, над 800 са пострадалите, а 28 души са в неизвестност, според последните данни на местните власти, цитирани от Франс прес.

Огромната вълна се е образувала след подводно свличане, причинено от изригването на вулкана Анак Кракатау.

Стотици домове са сериозно повредени от вълната, заляла бреговете на Зондския пролив снощи.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ СТРАШНОТО ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ:

Няма данни за пострадали български граждани в резултат на цунамито, регистрирано в Зондския пролив между островите Ява и Суматра, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи, позовавайки се на информация от посолството на Република България в Джакарта.

Посолството на България в Джакарта следи обстановката и е на разположение за информация, координация и съдействие, ако е необходимо, на денонощния телефон +62 812 9600 0691.

Пътуващите в чужбина български граждани могат по желание да се регистрират в системата на МВнР "Пътувам за...". Така в случай на нужда ще получават предупреждения и контакти на най-близката българска консулска служба, която ще бъде известена за присъствието им в съответната държава.

Властите предупредиха жителите и туристите в крайбрежните зони около пролива да стоят далече от плажовете, като предупреждението остава в сила до 25 декември.

More than 60 people are confirmed dead and 600 injured in Indonesia after a tsunami was triggered by suspected volcanic activity https://t.co/lSM4TpIhKO

"Моля не се приближавайте до плажовете около Зондския пролив. Тези, които са евакуирани, моля да се не се връщат все още", призова Рахмат Трийоно, официален представител на Агенцията по метеорология, климатология и геофизика.

Телевизиите показват кадри с блокирани от отломки пътища, преобърнати коли и съборени дървета.

Вълната е помела сцената и зрителите на поп концерт на открито. Това се вижда и на шокиращо видео, качено в социалните мрежи. Вокалистът Риефиан Фажарсиах на групата "Севънтийн", която е изнасяла концерта, публикува видеото, съобщавайки, че басистът и мениджърът са загинали. Концертът е бил на плаж в крайната западна точка на остров Ява.

This is the moment a tsunami hit Indonesian band Seventeen mid-performance. Several band members are either dead or missing.



For more, head here: https://t.co/74TbPIlwDa pic.twitter.com/4KN9wcdmwP