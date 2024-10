Денга треска: Какви са причините за най-голямата епидемия в света

С лучаите на денга се увеличават, най-вече в Латинска Америка, Африка и Югоизточна Азия. Но се регистрират случаи и в Европа и САЩ - като по приблизителна оценка 4 млрд. души по света са изложени на риск, пише The Guardian.

„Умората беше толкова силна, че не можех да стоя, а това е ужасно, когато трябва да се грижиш за дете, нали? Главата ме болеше, очите ме боляха - не можех да ги държа отворени дълго време“, спомня си Ана Луиса Брага.

38-годишната жена, социален работник и майка на тригодишно дете, от Бело Оризонте, столицата на щата Минас Жерайс в Бразилия, се разболява от денга през март.

Тя е една от милионите, които ще усетят последиците от вируса тази година, когато светът се бори с най-голямата епидемия в историята. През 2023 г. броят на случаите достигна най-високия си брой в историята - 6,5 млн. в световен мащаб, а през 2024 г. вероятно ще се удвои - досега са регистрирани 12,4 млн. случая.

Комарите, които разпространяват вируса, се възползват от засилената урбанизация и промените в климата и температурата. В същото време високите нива на затлъстяване и други хронични заболявания правят хората по-уязвими, твърдят учените.

Денга е известна и като „треска на счупените кости“ - описание, което се хареса на Брага. „Смятам, че имам висока толерантност към болка, но болката беше толкова силна.“

Тя се нуждае от болнично лечение, след като състоянието ѝ се влошава до такава степен, че тя повръща и вече не може да се храни и пие.

„Дори след като бях хоспитализирана за пет дни, едва постепенно започнах да се подобрявам. Особено умората не ме напусна в продължение на около 15 дни“, казва тя.

Световната здравна организация изчислява, че 4 милиарда души са изложени на риск от денга и свързаните с нея вируси, като до 2050 г. броят им ще нарасне до 5 милиарда. Бързото разпространение през последните години е „тревожна тенденция“, казва генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.

На 3 октомври той стартира глобална стратегия „за борба с нарастващия брой на денга“ и други заболявания, разпространявани от същите комари, като зика и чикунгуня. Действията в плана, вариращи от наблюдение до усилия за борба с комарите, ще изискват 55 млн. долара през следващата година.

Смъртоносна комбинация от фактори

Повечето от случаите на денга през тази и миналата година са в Латинска Америка, като голям брой са регистрирани и в някои части на Африка и Югоизточна Азия. Но заразявания се наблюдават по целия свят, включително и в континентална Европа.

„Светът е изправен пред комбинация от фактори, включително климатичната криза, засилената миграция и урбанизацията“, казва проф. д-р Софи Якуб от Оксфордския университет във Виетнам.

Видът комар, който обикновено пренася денга, е Aedes aegypti, особено в Югоизточна Азия. Но втори вид също може да разпространява вируса: Aedes albopictus - тигровият комар. Той може да оцелее при по-голям диапазон от температури и се е установил в нови райони. Той е добре адаптиран към градската среда и може да се размножава в малко количество застояла вода.

„Това е причината за местното предаване на инфекцията в Европа например, а също така се разпространява в Китай и в южните щати на Америка“, казва Якуб.

Промените в климата не само помагат на комарите да оцелеят в нови райони, но и могат да предизвикат екстремни метеорологични явления като наводнения, които създават нови места за размножаване. Горещите вълни могат да ускорят циклите на размножаване.

Д-р Наджмул Хайдер от университета в Кийл, публикува през септември статия в списание IJID Regions, в която се подчертава рязкото увеличаване на броя на случаите. Той казва, че е искал „да алармира, че това е тревожен брой и че той се увеличава“.

Той казва, че също така има вероятност да бъде подценен: „Не забравяйте, че повечето от случаите на денга са безсимптомни или много леки, те не попадат в системата на здравеопазването, не се диагностицират, така че остават незабелязани.“

Хората със затлъстяване, диабет или други съпътстващи заболявания имат по-висок риск от тежка форма на денга и по-висока смъртност.

Хайдер предупреждава, че втората инфекция може да бъде по-рискова от първата. Това е така, защото треската денга има четири различни версии, известни като серотипове. Всеки от тях взаимодейства по различен начин с антителата в човешката кръв.

Хората развиват имунитет към серотипа, с който са се заразили за първи път. Но по време на последваща инфекция с различен серотип организмът може да произведе антитела срещу първия серотип, с който се е сблъскал. Те се свързват с частиците на вируса, но не успяват да ги неутрализират. Вместо това те създават екстремна имунна реакция, която може да завърши с органна недостатъчност.

Част от причината за увеличаването на случаите в Бразилия е, че за първи път четирите серотипа циркулират едновременно, твърдят официални лица.

Хайдер заяви, че исторически по-ниският процент на смъртност при денга в сравнение с маларията - заболяване, разпространявано от друг вид комари, е направил денгата по-малко приоритетна - особено в страните с ограничени ресурси.

Въпреки това процентът на смъртност започва да се променя, казва Якуб. „Много хора го отхвърлят като поредното вирусно заболяване, но всъщност сега наблюдаваме по-висока смъртност.“

"Съществуват сходни рискови фактори с тези при Covid-19 - така че хората със затлъстяване, диабет или други съпътстващи заболявания имат по-висок риск от тежка форма на денга и по-висока смъртност. И смятам, че тъй като денгата засяга много страни, в които също така се увеличава затлъстяването или диабетът, тези две пандемии се сблъскват.“

Във Виетнам, казва тя, „сега наблюдаваме много затлъстяване при нашите деца в тийнейджърска възраст и те са тези, които идват за болнично лечение“.

Клинични изпитвания и ваксини

Няма лечение за денга, като болничните грижи обикновено подпомагат организма, докато той се бори с инфекцията. Изпитването на обещаващ антивирусен препарат, разработван от Johnson & Johnson, беше прекратено по-рано този месец.

Групата на Якуб провежда изпитвания, за да установи дали антивирусни препарати, които вече се използват за други инфекции, могат да бъдат ефективни срещу денга, както и други, за да провери дали терапии, които се фокусират върху промяна на имунния отговор на пациентите, могат да помогнат. Тя се надява на резултати в рамките на следващите няколко години. полагат се и усилия за организиране на голямо глобално проучване, в което да се изследват множество лечения едновременно, подобно на проучването Recovery, което по време на Covid-19 установи, че евтиният стероид дексаметазон може да помогне на пациентите.

„Това би било просто едно постоянно набиращо платформа изпитване в 10 различни държави, в което ще бъдат включени хиляди пациенти“, казва Якуб. „Точно от такова мащабно проучване се нуждаем, за да получим наистина солидни доказателства.“

Две ваксини срещу денга са пуснати на пазара, но едната е полезна само за хора, които са били заразени преди това - в противен случай тя може да увеличи риска от тежка инфекция. Това ограничава нейната полезност, особено при кампаниите за масова имунизация. Втората се счита за по-обещаващ и се използва в Бразилия за овладяване на случаите на денга в горещите точки.

Даниел Соранц, общински секретар по здравеопазването в Рио, казва: „През 40-те години на миналия век Бразилия се организира да ваксинира цялото население срещу жълта треска и да я изкорени. Така че е възможно да се направи същото и с денгата. Вярвам, че след около пет-шест години, след като получим ваксината, произведена в големи мащаби, ще можем да изкореним денгата в Бразилия.“

Традиционният начин на лечение

Засега, при липсата на нови лекарства, много хора в горещите точки използват традиционни средства като чай от папая, често по съвет на медицински специалисти и въпреки липсата на научни доказателства в подкрепа на употребата им.

Д-р Майкъл Хед от Университета в Саутхемптън казва, че има някои доказателства, че съединенията в папаята могат да окажат влияние върху съсирването на кръвта, но малко се знае каква доза би била необходима, за да бъде ефективна.

„Като се има предвид, че денгата е инфекция с голяма тежест и понякога сериозна, възможностите за лечение биха били полезни“, казва той.

„За дългосрочния глобален контрол на треската денга вероятно ще са необходими по-нататъшни изследвания на потенциални антивирусни средства, независимо дали на базата на папая или на нещо друго.“

