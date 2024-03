Предполага се, че повече от 1 милион души в Бразилия са заразени с денга

И нфекцията денга се разпространява в момента с необичайно висок темп в Бразилия, предаде ДПА.

През първите два месеца от годината в южноамериканската страна са регистрирани 1 017 278 потвърдени или вероятни случая, съобщи днес Министерството на здравеопазването. Това е почти пет пъти повече, отколкото за същия период миналата година, когато са били 207 475.

This city in Brazil is recruiting genetically modified mosquitos to fight a dengue fever outbreak that has claimed nearly 200 lives nationwide. pic.twitter.com/umpPvxp4j4