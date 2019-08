О громните пожари, обхванали сибирските гори, са запалени умишлено. Това заявиха от прокуратурата в Русия.

Според разследващите огънят, който е обхванал два и половина милиона хектара, е запален, за да се прикрият следи от незаконна сеч.

Екоактивисти, обаче, твърдят, че опожарените гори са два пъти повече като размер и са нанесени почти непоправими щети за природата в този регион.

В опитите да се загасят огромните пожари са включени стотици пожарникари и войници, както и десетки единици техника, включително самолети и хеликоптери.

„Сваляме температурата, така че наземните екипи да могат да работят в близост до огъня. Когато температурата е прекалено висока те не могат дори да се доближат до огнения фронт”, обясни Витали Зайцев, който е пилот на самолет за гасене на пожари.

„Езерото Байкал е заобиколено от планини, районът е много трудно достъпен. Това не е равнина и работата ни е много специфична. Взимаме вода от Байкал и я вдигаме, за да преодолеем планинската верига – на височина от около 1500-2000 м”, Заяви Дмитри Пушкарев - пилот на самолет.

Пожарите в Сибир се разрастват, въпреки намесата на Руската армия, твърдят от екологичната организация Грийнпийс.

"Въпреки изказванията на руските власти, площта на пожарите в Сибир не намалява. Според данните от сателитни снимки, повече от 4.3 милиона хектара горят - площ колкото Московска област.", пише в изявление на организацията, цитирано от Евронюз.

В неделя руското министерство на отбраната обяви, че намесата на техни самолети и хеликоптери е довела до "потушаването на пожарите на площ 753 хиляди хектара".

Няколко дни по-рано президентът Владимир Путин беше разпореди армията да се включи в гасенето.

Russia says Siberian wildfires started on purpose by illegal loggers https://t.co/gwI1LZuSIq pic.twitter.com/19LAVgnlMd