Израел и "Хамас" си размениха заложници

П алестинското движение "Хамас" предаде днес трима израелски заложници на служителите на Червения кръст в град Дейр ал Балах в централната част на ивицата Газа, съобщиха агенциите.

Телевизионни кадри на живо показаха как радикалната групировка освобождава Охад Бен-Ами и Ели Шараби, и двамата взети в плен в кибуца Беери при нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври, и Ор Леви, отвлечен по време на музикалния фестивал "Нова".

В замяна Израел ще освободи 183 палестински затворници, включително 18 изтърпяващи доживотни присъди и 111, заловени по време на войната в Газа, според "Хамас".

Watch: Hamas hands over Israeli hostages to Red Cross https://t.co/0FVzrSCUKL

Десетки маскирани и въоръжени бойци на палестинското движение бяха разположени в Дейр ал Балах в ивицата Газа, където заложниците по план трябваше да бъдат предадени на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), който, от своя страна, ще ги превози до позициите на израелските сили в Газа.

Освен бойците на "Хамас" на пункта на размяната са беше събрало и голямо множество обикновени палестинци. Преди да бъдат предадени на очакващите да ги поемат хуманитарни работници при колите на МКЧК, заложниците бяха прекарани парадно пред насъбралото се множество от охраняващите ги въоръжени бойци, отбелязват агенциите и допълват, че за семействата на заложниците, които нямат връзка с близките си от повече от година, чакането е било като влакче на ужасите, в което те преминават от състояние на надежда към състояние на ужас.

"Чакаме да ги прегърнем", каза Алмог, синът на Леви.

За други заложници обаче завръщането ще бъде тежко. Двете дъщери на Шараби в тийнейджърска възраст и британската му съпруга бяха убити при нападението на "Хамас" срещу кибуца Беери.

"Броим минутите и секундите. Искаме само те вече да са си тук", каза Астрид Дафан ван Дин, приятел на Шараби.

Hamas hands over three more Israeli hostages to Red Cross



More details: https://t.co/6qZyGhArZI#ARYNews pic.twitter.com/SM4grQusgR