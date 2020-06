Борис Джонсън: Няма да изоставим гражданите на Хонконг

"Обединеното кралство няма да изостави хората в Хонконг, ако Китай въведе закон за националната сигурност, който е в разрез с международните задължения на Пекин съгласно договора от 1984 г.", каза днес британският премиер Борис Джонсън, цитиран от агенция Ройтерс, предаде БТА.

The United Kingdom will not walk away from the people of Hong Kong if China imposes a national security law which conflicts with Beijing’s international obligations under a 1984 accord, Prime Minister Boris Johnson said https://t.co/pwKYVP5H8c

"Хонконг преуспява, защото хората там са свободни", написа Джонсън във в. "Таймс". Ако Китай продължи, това ще е в пряк конфликт със задълженията му съгласно общата декларация, правно обвързващ договор, вписан от ООН", отбелязва Джонсън.

Светът бе разтърсен от протести през 2019 г.

Британският премиер посочва, че много хора в Хонконг се страхуват, че техният начин на живот, който Пекин обещава да подкрепя, е под заплаха.

"Ако Китай продължи и докаже, че страховете им са основателни, тогава Великобритания не би могла с чиста съвест да повдигне рамене и да си тръгне. Вместо това ще удържим на задълженията си и ще осигурим друга възможност", пише Борис Джонсън.

Вестник "Таймс" съобщи, че британският Съвет за национална сигурност вчера е решил да "възстанови баланса" във връзките на Великобритания с Китай.

В авторски материал, публикуван днес онлайн от вестник "Саут Чайна морнинг пост" в Хонконг, Джонсън заявява, че Обединеното кралство е готово да отвори вратата за близо 3 милиона граждани на Хонконг. Това става в момент, когато ръководителката на изпълнителната власт в града пристигна в Пекин във връзка със закона за националната сигурност на Хонконг, разтревожил мнозина за бъдещето им, съобщи Асошиейтед прес.

Britain wants nothing more than for Hong Kong to succeed under “one country, two systems”. I hope that China wants the same. Let us work together to make it so.https://t.co/yEZSNDGREb