Светът бе разтърсен от протести през 2019 г.

В края сме на 2019 г., която донесе различни емоции в отделните части на света. Докато на много места хората се наслаждаваха на интересни спортни и музикални събития, на други те заживяха на улиците заради природни бедствия, протести или продължаващи конфликти. Припомняме ви къде хората протестираха най-масово и за какво се бореха.

ВИЖТЕ В ГАЛЕРИЯТА КЪДЕ И ЗАЩО ПРОТЕСТИРАХА ХОРАТА ПРЕЗ 2019 Г.

Въпреки огромния обществен и медиен интерес към несъстоялия се все още Брекзит и процедурата за импийчмънт срещу Доналд Тръмп, никое събитие няма такъв глобален мащаб, както вълната от недоволство, довела до многохилядни демонстрации в десетки страни, кървави сблъсъци, жертви, арести и падане на правителства, пише БТА.

Firefighters in Nantes and Marseille join the protests against pension reforms in France pic.twitter.com/QXKgC41SwF