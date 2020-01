Протестите в Хонконг водят до посттравматичен стрес

Насилствените продемократични протести в Хонконг водят до посттравматичен стрес (ПТСР). Близо една трета от възрастните, пребиваващи там съобщават за симптоми, сочи ново проучване.

Броят е шест пъти по-висок от този преди четири години, установява изследването на Университета в Хонконг. Нивата на депресия са сравними с тези в конфликтните зони по света. Авторите на проучването от своя страна призовават да се предприемат спешни мерки във връзка с подобряване на психично здраве на жителите на града, пише BBC.

Протестите в Хонконг започнаха през юни миналата година заради спорен законопроект, който би позволил екстрадиране от различни органи в континентален Китай, Тайван и Макао на заподозрени за престъпления като убийства и изнасилвания. След това исканията щели да бъдат решавани за всеки отделен случай.

На по-късен етап законопроектът беше оттеглен, но след това демонстрациите се превърнаха в по-широко движение, изискващо разследвания на полицейската бруталност и демократична реформа.

Какво обаче показва изследването?

Изследването, публикувано в медицинското списание The Lancet, се основава на проучвания на над 18 000 жители на Хонконг между 2009 и 2019 година.

Увеличаването на симптомите на ПТСР съответства на около 2 милиона възрастни извън град от 7,4 милиона.

