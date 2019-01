Самолет Боинг 707 се разби в жилищен район, недалеч от иранската столица Техеран, съобщиха ирански медии.

ТАСС съобщи, че самолетът е на киргизките авиолинии и е извършвал карго полет.

Ройтер цитира съощение на иранската армия, че катастрофиралият товарен самолет е неин, на борда е имало 16 души.

Иранската армия съобщи, че 15 от 16-те души на борда на транспортния самолет, който се разби в провинция Алборз, са загинали, отбелязва Ройтерс. В публикуваното от армията изявление за медиите не се съобщава чия собственост е самолетът, отбелязва ТАСС.

"Транспортен самолет Боинг 707, пренасящ месо от киргизстанския град Бишкек, кацна днес аварийно на летището Фатх", се казва в изявлението. В резултат на кацането самолетът е излязъл от пистата за приземяване, блъснал се е в оградата и се е подпалил. Причините за произшествието се изясняват, както и информацията за убити и ранени сред екипажа и техническия персонал на борда на самолета. Според ирански медии е оцелял само бордовият инженер.

Алия Курбанова, прессекретар на бишкекското летище "Манас", е заявила пред ТАСС, че самолетът е изпълнявал чартърен полет от Бишкек и е бил собственост на иранската компания "Паям еър". Агенция Мехр съобщава, че самолетът е бил собственост на компания "Киргизстан еърлайнс", отбелязва ТАСС. Той излетял от Бишкек и е трябвало да кацне на летището в иракския град Карадж. По погрешка обаче кацнал в друго разположено наблизо летище.

Причината за грешката е лошото време, съобщава агенция Фарс.

По информация на агенция Тасним самолетът е произведен между 1958 и 1979 г.

Plane crash in west of Tehran #Plane_crash #crash #west_of_Tehran #tehran #iran A Boeing 707 has crashed into Safadasht, in the west of Tehran amid severe weather conditions. pic.twitter.com/WUW6UycIGl

#BREAKING

Jan 14 - Shahriar, Tehran Province, #Iran

Reports indicate a Boeing 707 cargo plane with 10 on board, has crashed near a city west of the Iranian capital.

The plane was from Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. pic.twitter.com/yBmB4yfDYs