Блокадите в Северно Косово продължават

Е тническите сърби в Северно Косово продължават да блокират главните пътища в областта в знак на протест срещу ареста на бившия полицай Деян Пантич, предаде Танюг.

Северно Косово е блокирано и от косовската полиция, като на пунктовете Бърняк и Ярине не може да се премине дори пеша, съобщи сръбската национална телевизия РТС. Училищата в областта няма да работят днес.

Kosovo* authorities continue to show force and violently discriminate the already shaken Kosovo* Serb community almost on a daily basis now, much to the detriment of EU/US-led efforts to preserve stability and create an atmosphere conducive to normalization.

