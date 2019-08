Р уската полиция е задържала 600 души в центъра на Москва при неразрешения от властите опозиционен протест днес, съобщи независимата мониторингова организация "ОВД-инфо", цитирана от Ройтерс.

Групата основава оценките си на текстови съобщения и обаждания от задържани активисти, на които предлага правна помощ.

Броят на задържаните бе потвърден от министерството на вътрешните работи, цитирано от ТАСС.

In central #Moscow , #Russia , a man was detained for flying the official Russian flag: pic.twitter.com/lAeGjO5NZs

Според властите в протеста са участвали около 1500 души.

Полицията е задържала и водещата опозиционна фигура Любов Собол, докато отивала към митинга срещу изключването на независими и опозиционни кандидати от изборите за общински съвет на Москва.

Въпреки многократните предупреждения, че полицията ще предприеме активни мерки срещу евентуален протест днес, активистите си бяха поставили за цел да организират шествие, което да измине около 4 км по така наречения "Булеварден пръстен" ("Бульварное кольцо"), който обгражда центъра на Москва и е популярно място за разходки в града.

The Russian opposition vows to stage another mass rally in Moscow Saturday despite increasing pressure from authorities, who arrested nearly 1,400 people at a protest last week and have launched a criminal probe into the movement. https://t.co/pMCNRJ5Dag pic.twitter.com/OoTwbpR9GI