Над 1000 арестувани след протеста в Москва

Р уската полиция е арестувала 1373 души, излезли в събота на демонстрация в Москва с искане за свободни избори. Това са данни на неправителствената организация "ОВД-Инфо", според която това е най-големият брой арести от протестното движение през 2012 г. срещу завръщането в Кремъл на Владимир Путин, предаде Франс прес.

По официални данни на полицията в Москва

в демонстрацията са участвали около 3500 души,

от които около 700 професионални журналисти и блогъри. Тя съобщи вчера за 1074 ареста за различни провинения.

Опозицията протестира срещу недопускането на независими кандидати до местните избори на 8 септември, които се очертава да бъдат трудни за подкрепящите властта кандидати в контекста на социално недоволство.

Журналисти от АФП съобщават за извършени насилствено арести и за много демонстранти с травми по главата.

"Задържанията, непропорционалната употреба на сила срещу мирни демонстранти... е посегателство срещу основните свободи на изразяване, сдружаване и събиране", заяви говорителка на върховния представител на ЕС за външната политика и сигурността Федерика Могерини.

More than 300 people were arrested at a protest in Moscow on Saturday over what demonstrators called unfair elections. Aleksei Navalny, an opposition leader, was arrested in anticipation of the unauthorized protest and sentenced to 30 days in jail. https://t.co/4FC9r7j67P