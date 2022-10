Без компромиси: Тайван заяви, че няма да се откаже от суверенитета си

Т айван няма да се откаже от суверенитета си и няма да прави компромис по въпросите на свободата и демокрацията. Това се посочва в изявление на тайванското президентство, цитирано от Reuters.

Народът на Тайван решително се противопоставя

на идеята на Пекин по отношение на Тайван да бъде приложена идеята за "една държава, две системи", се казва още в изявлението.

“We insist on striving for the prospect of peaceful reunification with the greatest sincerity and best efforts, but we will never promise to give up the use of force and reserve the option to take all necessary measures,” the Chinese president saidhttps://t.co/dJD1DuUHh3