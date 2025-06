Белият дом показа новия портрет на Тръмп (СНИМКИ)

Б лизо шест месеца след началото на втория си мандат, президентът Доналд Тръмп представи новия си официален портрет, публикуван на уебсайта на Белия дом.

В понеделник служители на Белия дом споделиха в социалните мрежи осемсекундно видео, в което се вижда как новият портрет на президента е окачен в сградата на Изпълнителния офис на Айзенхауер, част от комплекса на Белия дом.

NEW OFFICIAL PRESIDENTIAL PORTRAIT JUST DROPPED 🔥🇺🇸 pic.twitter.com/mmDIGRRJNi

На предишния портрет, разкрит само дни преди встъпването му във втори мандат, Тръмп е облечен в синьо сако, бяла риза с копчета и синя вратовръзка. Тогава лицето му не изразяваше емоции — за разлика от официалната му снимка от 2017 г., на която той се усмихва.

В новия портрет, представен в понеделник, президентът е облечен в подобно синьо сако и бяла риза, но този път с червена вратовръзка. На ревера му отново е закачено американското знаме. И този път изражението му остава сериозно и сдържано.

По данни на Fox News Digital, снимката е заснета от официалния фотограф на Белия дом — Даниел Торок. От понеделник вечерта портретът вече е изложен в сградата на Изпълнителния офис на Айзенхауер, като се очаква скоро да бъде поставен и в други федерални сгради и офиси.

A new presidential portrait of Donald Trump has been taken and hung up in the White House.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/fdODevACUa