Байдън: Изпълних обещанието си, войната в Афганистан свърши

„След 20 години война в Афганистан отказах да пращам повече американски синове и дъщери, които да губят живота си там. Американският народ трябва да чуе това: 300 милиона долара на ден в продължение на две десетилетия. Какво сме загубили в резултат на това по отношение на възможностите? Отказах да продължа тази война, която вече не е в услуга на жизненоважните национални интереси на нашия народ. След над 2400 души, загубили там живота си, отказах да пратя нов контингент”.

Това каза американският президент Джо Байдън в изявление на живо по повод изтеглянето на американската армия от Афганистан.

Байдън добави, че САЩ ще продължат да подкрепят афганистанския народ чрез дипломация, но категорично няма да пращат нови военни сили.

„Стойността на войната ще виждаме в очите на военните, които се връщат от там. Цял живот ще се борим с последствията от тази война. 18 души се самоубиват всеки ден в резултат на посттравматичен стрес заради тази война”, посочи Байдън. „Време е да погледнем към бъдещето - то е по-сигурно, по-добро”.

„Изпълних обещанието към избирателите си да прекратя тази война. Смятам, че това бе най-правилната стъпка”, заяви Байдън.

„Има с какво да окажем натиск, за да се уверим, че талибаните ще изпълнят поетите ангажименти”, подчерта президентът на САЩ.

Той отчете, че е била осъществена една от най-големите спасителни операции в историята, като повече от 120 000 души са били евакуирани от Афганистан.

President Joe Biden: "My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over." pic.twitter.com/jGQfHm67mH