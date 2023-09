Арестуван е бившият британски войник, който избяга от лондонски затвор

С толичната полицейска служба в Лондон съобщи днес, че е бил арестуван бивш британски войник, заподозрян в терористични престъпления, който в сряда сутринта избяга от лондонски затвор, предаде Ройтерс.

Мащабна издирвателна акция: Заподозрян в тероризъм избяга от затвора в Лондон

A massive manhunt is taking place across Britain for a former soldier facing terrorism charges who staged an escape from a London prison, reportedly by strapping himself to the bottom of a food delivery van. https://t.co/g2YYu55uUI