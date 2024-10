Антъни Блинкън: Не чух нищо ново от Лавров

Д ържавният секретар на САЩ Антъни Блинкън заяви днес, че не е чул "нищо ново" от руския външен министър Сергей Лавров по време на регионалната среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), която се провежда в Лаос.

"Изслушах го. Не мога да кажа дали той ме е слушал, но не чух нищо ново",з заяви Блинкън, цитиран от Франс прес.

Ръководителят на американската дипломация даде да се разбере, че не е имал пряк контакт с руския си колега, въпреки че това е един от редките случаи, когато двамата присъстват в една и съща зала.

"Мисля, че всички държави, които присъстват в тази зала, без да говоря от тяхно име, дадоха ясно да се разбере, че тази агресия трябва да спре, не само защото това е агресия срещу украинския народ, но и защото е против принципите, на които се основава международната система", каза Блинкън.

The East Asia Summit is a key forum for addressing pressing challenges, including the ongoing crisis in Burma and tensions in the South China Sea. Welcomed today’s discussion with leaders and partners on how we can work together to tackle these issues for a secure Indo-Pacific. pic.twitter.com/bu58V4i2hG