Лавров: Москва ще защитава интересите си в Арктика

В публикувано днес интервю руският министър на външните работи Сергей Лавров обеща, че Москва ще защитава интересите си в Арктика както в дипломатически, така и във военен план, предаде Ройтерс.

Руските информационни агенции цитират Лавров, който в поредица от документални предавания заявява, че Русия е решена да се противопостави на стремежа на САЩ и техните съюзници от НАТО да провеждат все повече военни учения в aрктическия регион.

Русия прехвана американски бомбардировачи над Арктика

"Виждаме как НАТО засилва ученията във връзка с възможни кризи в Арктика", казва Лавров в предаване от поредицата, озаглавена "Съветски пробив". "Нашата страна е напълно готова да защити интересите си във военно, политическо и военнотехническо отношение", добавя той.

Руските агенции не са предоставили допълнителни цитати, които да илюстрират твърденията на Лавров, посочва Ройтерс.

Коментарите на Лавров идват на фона на новата стратегия на Пентагона за Арктика, публикувана през юли, в която се очертава това, което Вашингтон определи като засилена руска активност около Арктика.

Lavrov on Russia's readiness to respond to NATO in the Arctic:



"Our NATO colleagues have begun to turn their gaze to the Arctic region, and have begun to say that the North Atlantic Alliance has interests there as well. All the bloc's talk about being a defensive alliance and… pic.twitter.com/ff1XAib7Br