Републиканците твърдят, че Джо Байдън е извършил нарушения, за които може да се иска импийчмънт

Р епубликанците в Камарата на представителите на САЩ публикуваха доклад, в който се твърди, че президентът демократ Джо Байдън е извършил нарушения, заради които срещу него може да бъде предприета процедура за импийчмънт, предаде Ройтерс.

Не е ясно обаче дали те ще настояват за гласуване след разследване, зад което според Белия дом стоят политически мотиви.

Повдигнаха федерално обвинение срещу сина на Джо Байдън

Докладът от 291 страници е изготвен от две комисии в камарата. Твърди се, че Байдън се е облагодетелствал от схема за търговия с влияние с цел натрупване на богатство за себе си и семейството си чрез чуждестранни бизнеси сделки от 2014 г. насам, когато беше вицепрезидент.

„Комисиите представят тази информация на Камарата на представителите за оценка и обмисляне на подходящи следващи стъпки“, се казва в доклада.

