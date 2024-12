American Airlines възобнови полетите си

А мериканските авиолинии възобновиха полетите си, след като технически проблем принуди най-големия превозвач в света да преустанови всички свои полети в САЩ за един час по време на натоварения период на пътуване в края на годината, съобщиха официални лица.

„American Airlines съобщи за технически проблем тази сутрин и поиска спиране на движението в цялата страна. Спирането на полетите вече е отменено“, заяви в изявление Бриджит Фрей, помощник-администратор по комуникациите във Федералната авиационна администрация.

❗️✈️🇺🇸 - #BREAKING: AMERICAN AIRLINES SUSPENDS ALL FLIGHTS IN THE USA



The FAA has confirmed that American Airlines has halted all flight operations due to a serious national technical issue, affecting one of the busiest periods of the year, Christmas Eve.



