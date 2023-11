Колкото 7 олимпийски басейна: Колко е дълга най-дългата перука в света

Ж ена от Лагос, Нигерия, е вписана в книгата на рекордите, след като е изплела ръчно изработена перука с дължина 351,28 метра.

Професионалната перукерка Хелън Уилямс е похарчила повече от два милиона наири (почти 2 500 долара) и 11 дни, за да изработи перуката, която е по-дълга от седем олимпийски плувни басейна.

Уилямс първо изработва подложката с помощта на мрежа за перуки и черен плат, прикрепен към велосипедна каска, а след това използва 1000 снопа коса, 12 кутии лак за коса, 35 тубички лепило за коса и 6250 щипки за коса, за да завърши изделието, се казва в изявление на Световните рекорди на Гинес.

Helen Williams from Lagos, Nigeria has achieved a new record for the longest handmade wig which stretches an incredible 351.28 metres (1,152 ft 5 in) 👏 pic.twitter.com/gwGdqjF8Wp