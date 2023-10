Жизел Бюндхен сподели процедурата, която я прави "най-щастлива"

Ж изел Бюндхен има лесен съвет за почитателите си, които искат да се чувстват добре - да изживеят времето си на открито.

"Някой веднъж ме попита: "Кое е най-доброто лечение за теб?", а аз отговорих: "Природата е най-доброто лечение", каза тя наскоро.

Gisele Bündchen shares her favorite wellness treatment that makes her feel ‘the happiest pic.twitter.com/izrsGO5Y4c

"Просто усещам слънцето, потапям се в океана, тичам по пясъка и усещам тревата по краката си. Самото пребиваване сред природата те зарежда с енергия. Това просто те кара да се чувстваш добре."

Супермоделът наскоро се премести в Маями заедно с трите си деца, които има с бившия си Том Брейди, и заяви, че слънчевият щат е точно това, от което се нуждае.

"Хубаво е. Хубаво е да съм на открито", обясни тя. "Обичам слънчевата светлина. Където и да е слънцето, винаги се чувствам най-щастлива", продължи тя.

"Слънцето просто те кара да се чувстваш добре. Хората казват: "О, толкова е горещо", но аз казвам: "Обичам го". Обичам топлината."

Авторката на кулинарната книга "Nourish" наскоро сподели и тайната на изключително здравите си ръце напоследък – добавила е тренировки с тежести към тренировъчния си режим.

"Това просто ти помага да се чувстваш по-силен", каза тя пред Women's Health, като добави, че предпочита да вдига 10 или по-малко килограма с все повече повторения. Понякога обаче увеличава тежестта до 25 кг и прави по-малко повторения.

43-годишната Бюндхен промени подхода си към здравето си, след като осъзна, че диетата ѝ се състои основно от цигари и кафе.

"Нашето тяло е нашият храм, нашият дом, мястото, което ни е дадено", заяви бившият ангел на Victoria's Secret по време на дискусия в Ню Йорк през септември.

Жизел сега се ангажира да медитира всеки ден и да прави йога, джиу-джицу или друга форма на физическа активност, за да раздвижи кръвта си.

Gisele says she “became more clear” after giving up drinking alcohol: “Now I'm very sharp and very present.” https://t.co/kLNoWQbaqH