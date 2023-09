Жизел Бюндхен купи ранчо за 9,1 млн. долара, за да може дъщеря ѝ да язди

Ж изел Бюндхен купи ранчо, за да може дъщеря ѝ да язди кон насаме.

43-годишният супермодел има 13-годишния Бенджамин и 10-годишната Вивиан от бившия си съпруг Том Брейди и сега е похарчила 9,1 млн. долара за ранчо в Южна Флорида, за да може най-малката ѝ дъщеря да се занимава с езда далеч от блясъка на медиите, съобщи „Контактмюзик“.

Gisele Bündchen has bought a ranch so her daughter can ride her horse in private https://t.co/ptPx6Xqbwt

Тя каза пред People: "Водех я на езда и всеки път това се превръщаше в централно място за папараците. Казах си: "Не мога да живея така. Искам да се наслаждавам на дъщеря си. Това, което правим заедно, трябва да е забавно. Затова си казах, че по този начин мога да я накарам да практикува това, което обича".

Жизел допълни, че конят Итем се грижи добре за дъщеря ѝ и тя вече я моли да ѝ купи още един и е решена да може да скача колкото се може по-високо въпреки младата си възраст.

Gisele Bündchen Buys Farm So Daughter Vivian Can Ride Her Horse — and Says She Already Wants Another! (Exclusive) https://t.co/hGmtcPQ8eL