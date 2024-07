Български бейзболисти поставиха нов рекорд за "Гинес"

Трима български бейзболисти поставиха нов рекорд за Книгата на "Гинес". Съотборниците от състава на шампиона "София Блус" Стефан Бешков, Димитър Насъпов и Теодор Каракашев подобриха постижението за най-много отиграни топки по земя в рамките на една минута (Most baseball ground balls fielded in one minute).

(Видеото по-горе: Кога да запишем детето си на бейзбол или софтбол)

Досегашният върхов брой беше 11, постигнат от американците Джейк Арън, Андрю Уилямс и Бари Епстайн в Далас, щата Тексас, на 16 юни 2022 г.

Българското трио осъществи два по-добри опита на стадион "Октомври" в София на 6 юли 2024 г., реализирайки веднъж 12 и веднъж 13 "аута" за 60 секунди.

Източник: Българска федерация по бейзбол и софтбол

При първата дузина Насъпов удряше топката от хоума по земя, Бешков я хващаше на позицията на шортстоп и я хвърляше към Каракашев на първа база. За втория опит Бешков и Насъпов си размениха ролите.

В подадената апликация за признаване на рекорда, беше вписано постижението от 12 успешно отиграни топки, тъй като по технически причини по-силният резултат не можеше да бъде удостоверен. По изискванията на "Гинес", опитът за рекорд беше направен в присъствието на двама свидетели, двама времеизмервачи, оператор и фотограф.

Всички документи и заснетият видео материал вече са подадени в онлайн платформата на Книгата за рекордите. Очаква се ратификацията да стане факт в близките месеци.

"Целта на това общо усилие, на този групов рекорд е привличане на обществено внимание и евентуално подпомагане на набирането на средства за бейзболните отбори и програми в България. Също така желанието ни беше да добавим нови предизвикателства и цели в нашите тренировки. А също и да бъдем вдъхновение и добър пример за младите спортисти", сподели главният двигател за осъществяване на рекорда Стефан Бешков.

Инициативата се проведе като част от целогодишната дарителска кампания на българската федерация по бейзбол и софтбол (БФБС) за подпомагане на националните отбори – главно на детските и юношеските състави.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase