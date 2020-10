Жена, докато й предлагат брак: Това е най-грозното нещо

М лада полякиня помолила годеника си за годежен пръстен в нестандартен стил.

По-късно обаче тя се оплакала, че е получила "най-грозното нещо на света", пише таблоидът "The Sun".

Бъдещата булка била почитателка на анимационните филми на Дисни и избрала за годежа пръстен с Мики Маус, инкрустиран с диаманти.

Избраникът й открил украшението в канадски сайт и помолил роднини от Торонто да му помогнат при закупуването.

Докато мъжът правил предложение на годеницата си станало ясно, че пръстенът се различава много от снимката в интернет.

Bride-to-be mercilessly trolled for her Mickey Mouse engagement ring which people have dubbed the ‘worst ever’ https://t.co/SMLWEMuH0p