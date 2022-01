Благодарение на гладен язовец: Откриха стотици римски монети в Испания

С тотици римски монети са открити в Испания благодарение на гладен язовец, предаде Франс прес, като цитира местни археолози.

Съобщение за съкровището беше публикувано в края на декември в издание на Мадридския университет.

