За какво си говорят кравите, учени установиха

У чени от университета на Сидни са успели да дешифрират мученето на кравите и са установили, че те "разговарят" на различни теми, най-често за храната и времето, съобщава сайтът на учебното заведение.

За целите на изследването специалистите са "подслушали" представителки на породата Холщайн-фризийска и са използвали специален софтуер, наречен "Гугъл Преводач за крави", за да разберат какво си "приказват".

Фермерка облече кравите си в коледни пуловери

Изследователите са открили, че когато разговарят за неща, които ги правят щастливи, например храната, кравите мучат по-звучно. Когато се оплакват от времето, мученето им е по-приглушено.

5 необикновено големи животни

"Кравите са общителни животни, но това е първият път, когато чрез анализ на мученето им успяваме да го докажем", казва водещата авторка на изследването Александра Грийн.

Aussie academic takes first step in creating 'Google Translate for cows' (read: https://t.co/hJueL14ygC). But it will take a while to learn their language. So let's focus on what their body language is telling. Join CowSignals®: https://t.co/nxBbHba1yk #cowsignals #training pic.twitter.com/5occlp0dOq