Дуриан, наричан от някои краля на плодовете, е тропически плод, много полезен и сладък. Но наред с това е забранен за внасяне в хотели, университети, летища. Причината е сериозна - миризмата му е толкова силна, че е способен да евакуира цял университет, както се случи в Австралия миналата година.

Само преди дни два плода дуриан бяха продадени за по близо 1000 долара всеки в Индонезия. Цената привлича вниманието на социалните медии и подтиква феновете да си правят снимки с бодливите плодове.

Оценявани на по 14 милиона рупии (990 долара) всеки, покритите с шипове плодове бяха изложени на червен сатен и заобиколени от фалшиви цветя в супермаркет в Тасикмалая, град в провинция Западна Ява.

Цената е равна на около осем месечни минимални заплати.

Дървото дуриан е популярно в цяла Югоизточна Азия. Феновете се радват за кремообразната му консистенция, но много критици сравняват интензивния му аромат с вонята на канализацията или на мръсни чорапи.

Мнозина го определят като сладък лук с карамел. На изгорели гуми също.

За разлика от обичайните продълговати разновидности, тези от кръглия вид "J-Queen" са изключително редки и притежават най-остър аромат. Средно цената на обикновения е между 10 и 20 долара.

"Купувачът не е искал да бъде назован, но е влюбен в дуриан", каза мениджърът на супермаркета Хериван Тетен.

Не всички потребители на интернет бяха впечатлени от екстравагантните разходи.

"Цената е налудничава - предпочитам да използвам парите, за да си купя мотор", каза един потребител от Instagram.

Дуриан е класиран и сред най-миризливите неща на света.

Reigning king of fruit: Residents pick out durian displayed around a pickup truck on Jl. DI Panjaitan, East Jakarta on Tuesday. #jakpost pic.twitter.com/qaCWK68dW3