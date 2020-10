Вредните навици в кухнята, които трябва да спрем веднага

Н апоследък готвим у дома повече от всякога, което е нормално предвид пандемията от коронавирус. Сега много хора работят от вкъщи, а децата учат дистанционно и кухнята се превръща в често посещавана стая от всички.

Готвенето в кухнята със сигурност може да бъде радостно и терапевтично занимание, но ако не сте внимателни, може да придобиете няколко лоши навика, които

могат да развалят рецептите ви и дори да ви разболеят.

За да се уверим, че вземаме най-доброто от продуктите, уредите и дори чистотата на кухнята, добре е да вземем предвид някои неща. Сайтът Eat This Not That назовава няколко вредни навика в кухнята, които трябва да започнем да изкореняваме и то веднага.

Вижте кои са те в галерията ни горе.

