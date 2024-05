"Вратата към подземния свят" в Сибир нараства всяка година

С поред ново проучване "вратата към подземния свят" - огромен кратер във вечната замръзналост на Сибир - се увеличава с 35 милиона кубически фута (1 милион кубически метра) всяка година, тъй като замръзналата земя се топи.

(Във видеото може да научите повече за: Мистериозни светещи орбити се появиха в небето над Сибир)

Кратерът, официално известен като кратер Батагай (изписван и като Батагайка) или мегасрутище, има заоблена скална стена, която за първи път е забелязана на сателитни снимки през 1991 г., след като част от склона се срутва в Янските възвишения в северната част на Якутия в Русия.

