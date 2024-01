Полузаспали мечки се скитат из Сибир - твърде горещо е за зимен сън

М ечките в Сибир се скитат "полузаспали" след необичайно високите температури тази есен, според Департамента за защита на дивата природа на Амурска област.

„Мечките са готови за зимен сън, след като са натрупали запасите от мазнини, необходими им, за да спят през зимата, но високите температури през ноември ги държат будни дълго след като е дошло времето им за сън“, казаха от правителственият отдел на 21 ноември.

„В някои райони полузаспали мечки все още се разхождат навън“, пишат представители в публикацията. "Мечките бяха забелязани да се разхождат в замаяност един месец след времето, когато обикновено заспиват зимен сън“, според публикацията.

Безсънните мечки били предимно мъжки, докато женските с малки са се прибирали в бърлогите си „стриктно по график“, се казва още в публикацията.

Мечките обикновено прекарват зимата в сън в леговищата си и излизат отново през пролетта, когато храната отново стане достъпна. За разлика от други зимуващи животни, мечките сами решават кога да започнат дългия си сезонен сън въз основа на редица показатели, включително наличие на храна и температурите условия. Изследванията свързват по-топлото време и по-кратките зими с намаляването на времето, което мечките прекарват в зимен сън, като те напускат леговищата си 3,5 дни по-рано при всяко повишаване на температурата с 1 градус по Целзий.

Тази есен регионът Амур, който граничи с Китай, преживя необичайно високи и рекордни температури през октомври и ноември, съобщи The Moscow Times. И това може да забавя зимния сън на мечките.

„Подгизналите им бърлоги също могат да оказват влияние“, каза Ойвинд Тойен, зоофизиолог и научен асистент в Института по арктическа биология към Университета на Аляска Феърбанкс. „Температурите над точката на замръзване могат да доведат до навлизане на разтопена вода в леговищата им, а това може да ги направи комфортни за мечките и те да не искат да останат в тях“, каза той.

