Виртуална игра решава конфликтите в Южен Судан

Л аул Майен е на 25 и е от Южен Судан. След като семейството му бяга от войната, израства в бежански лагер в Северна Уганда.

"Нямаше ток", каза Майен. "Нямаше училище. Нямаше нищо!"

Когато е на 12, в един от офисите на бежанския лагер, за първи път вижда компютър и си казва, че някой ден иска да работи на компютър.

Благодарение на майка си Майен получава първия си компютър.

Жената спестявала пари от работата си като шивачка в лагера, в продължение на 3 години и успяла да отдели 300 долара, за да му купи лаптоп втора употреба.

Така Лаул започнал своето самообучение за писане на компютърни кодове и създаване на игри.

С упорит труд Лаул създава играта наречена Salaam, което означава мир.

Играта е символична препратка към 2013 година и избухването на войната в Судан, след която загиват 300 хил. души, а хиляди други си проправят път за бягство сред разрухата.

Споделя, че в началото целта на играта е да помогне на децата в лагера, а след това именно тя е билетът на семейството му за бягство.

В играта участниците са семейството му, а целта е да открият начин за бягство и мир между воюващите.

Играта отвежда Лаул на Global Game Jam и го нарежда сред 30-те на Forbs – 30 под 30 за 2018 година.

На въпроса как се печели играта, Лаул отговаря:

"Трябва да можете да издържате семейството си, да имате такова, както и да създадете мир”.

Потребителят трябва да избере най-добрия път на диалога, за да спре определена война и геноцид. Въз основа на решенията трябва да изберете най-добрия начин за деескалиране на ситуацията.

