Видяха как черна дупка разкъса звезда като Слънцето

А строноми направиха първите снимки на поглъщане на звезда от черна дупка. Процесът не отговаря на очакванията. Черната дупка буквално разкъсва повърхността на звездата превръщайки материята в нишки, подобни на огромни спагети.

"Някога си мислехме, че черните дупки "поглъщат" звезди само в научната фантастика. Но това се случва в действителност. Първи успяхме да проследим как една супермасивна черна дупка разкъсва на тънки ивици около половината от звезда с маса, подобна на слънцето", посочва един от учените, доцентът в Университета в Бирмингам (Великобритания) Мат Никол.

В търсене на космически чудовища

Вероятно всички галактики във Вселената са съсредоточени около една или дори няколко свръхмасивни черни дупки. Например в Млечния път има черна дупка Sgr A* (Стрелец А), която се намира на разстояние 26 000 светлинни години от Земята. Астрономите предполагат, че тя е около 4 милиона пъти по-тежка от Слънцето.

Наблюденията върху черните дупки показват, че околните звезди от време на време се доближават до тях.

Никол и колегите му са първите, проучили първия етап от този процес, който астрономите са нарекли "спагетиране". По време на него материята на звездата, под влиянието на привличането на черната дупка, е разтегната в множество тесни ленти от гореща плазма.

Освен това учените смятат, че черната дупка не е унищожила напълно звездата, а само е откъснала външната обвивка от нея, която представлява 50% до 75% от нейната маса. По-нататъшната съдба на ядрото все още не е известна.

