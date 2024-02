Униформите в училище и липсата на физическа активност: Каква е връзката между двете?

В страните, където повечето ученици носят училищни униформи, по-малко деца извършват препоръчаните от Световната здравна организация (СЗО) 60 минути физическа активност на ден. Това установи проучване на Университета в Кеймбридж, Великобритания, обхванало повече от 1 милион деца в 135 държави, съобщава ЮПИ.

Независимо от политиките за униформено облекло в училищата, според проучването по-малко момичета, отколкото момчета, постигат този показател в началните класове.

Изследователите отбелязват, че вече има доказателства, че малките момичета невинаги се чувстват комфортно да участват в активни игри, когато са облечени в поли или рокли.

Въпреки че новото проучване не доказва, че униформите ограничават активността на децата, изследователите призовават училищата да обмислят дали конкретните модели на униформи могат да насърчават или ограничават възможностите за активност през деня.

„Училищата често предпочитат да използват униформи по различни причини“, казва научният ръководител на изследването Мейред Райън от Университета в Кембридж. „Ние не се опитваме да предложим обща забрана за тях, а да представим нови доказателства в подкрепа на вземането на решения“, допълва тя.

СЗО препоръчва младите хора да се занимават средно 60 минути дневно с физическа активност с умерена интензивност. Изследователите установяват, че разликата в процента на момчетата и момичетата, които отговарят на препоръката, е средно 7,6 процентни пункта.

В проучването са анализирани данни за нивата на физическа активност на близо 1,1 милиона младежи на възраст от 5 до 17 години. В над 75% от изследваните държави в повечето училища се изискват униформи. И в тези страни участието във физическата активност изостава. Там, където униформите са били норма, средно 16% от децата са били физически активни според препоръчителното ниво. Там, където униформите са били рядко срещани, този процент е нараснал до 19,5 %.

Във всички възрасти вероятността момчетата да постигнат целта е 1,5 пъти по-голяма от тази на момичетата. Изследователите обаче доказват, че разликата се е увеличила от 5,5 процентни пункта в началните класове в страните, в които няма униформи, до 9,8 процентни пункта в страните, в които повечето училища изискват униформи.

