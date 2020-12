Тъжна Коледа за кралица Елизабет II, почина един от домашните ѝ любимци

Т ъжна Коледа за кралица Елизабет II. Малко преди Коледа почина предпоследният ѝ домашен любимец.

Голяма любителка на животните, кралицата остана само с един кучешки спътник, тъй като нейният любим Вулкан почина.

Daily Mail съобщава, че Вулкан, кръстоска между уелско корги и дакел, е починал преди няколко седмици в Уиндзор, където се очаква да бъде погребан. Въпреки че точната му възраст не е известна, се смята, че е на около 13 години, като често е бил виждан около кралицата поне от 2007 г. насам.

Heartbreak for the Queen @RoyalFamily as her faithful pet Vulcan the Dorgi dies leaving just one remaining dog, Candy, at Her Majesty's side @DailyMailUK #annushorribilis2020 https://t.co/EI7sl9qzwt