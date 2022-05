Трети път за щастие: Кортни Кардашиян и Травис Баркър отново под венчило

К ортни Кардашиян и Травис Баркър минаха за трети път под венчилото на 22 май в Портофино, Италия, след като узакониха брака си седмица по-рано и проведоха "репетиция" на събитието в Лас Вегас през април, съобщават от People.

43-годишната Кортни заложи на нестандартна бяла мини рокля с корсет и дълъг драматичен воал, а 46-годишният Травис - на елегантен черен костюм, като и двамата бяха облечени с Dolce & Gabbana.

Двойката е разменила обети, заобиколена от червени рози и най-близките си, включително общо шестте им деца: синовете на Кортни - Мейсън и Рейн, дъщерята Пенелопе, както и синът на Травис - Ландън, дъщеря му Алабама и доведената дъщеря Атиана.

Източник, близък до младоженците, е съобщил пред People, че Андреа Бочели и синът му Матео също са били част от тържеството.

Музикантите са изпели "I Found My Love in Portofino", "Can't Help Falling in Love" и сингълът им от 2018 г. "Fall on Me".

След церемонията Кортни и Травис споделиха свои официални сватбени снимки в Instagram, които показват тяхната целувка пред олтара. "Щастливи до края на дните си", гласи посланието под фотографията в профила на младоженеца, с която засвидетелства, че третият път може наистина да им бъде на късмет.

Пищните тържества са продължили няколко дни, като започнали с вечеря в Ristorante Puny в петък вечерта.

В събота празненствата включвали и посещение на абатството Сан Фрутуозо за специален обяд. Същата вечер гостите се насладили на вечеря и танци до късно през нощта във Вила Сан Бартоломео, част от комплекса имоти на Dolce & Gabbana, които се наричат L'Ulivetta.

В неделя семейството си подарило релаксираща сутрин, а през ранния следобед - Ким Кардашиян завела дъщеря си Норт и дъщерята на Кортни - Пенелопе на сладолед - преди да се разкрасят за голямата церемония, която също се състояла на територията на L'Ulivetta.

Последвал е прием в Castello Brown.

Това е третият път, в който Кoртни и Травис се опитват да поправят връзката си.

Първият път, когато двойката предизвика слухове за брак, беше на 4 април, когато проведе "тренировъчна сватба" в сватбен параклис в Лас Вегас. Спонтанната размяна на обети включвала имитатор на Елвис Пресли като водещ и се състоя посред нощ.

Тогава Кортни сподели снимки от сватбения им ден в Instagram - включително тя и Баркър в кола с надпис "Току-що женени" - с надпис "Докато смъртта ни раздели".

Вторият път беше на 15 май, когато двойката сключи законен брак пред калифорнийски съд. Източник споделя пред Pеople, че сватбата се е състояла като подготовка за годежа им в Италия - за да се уверят, че сватбата ще бъде законна.

Травис Баркър предложи на Кортни Кардашиян брак през октомври 2021 г. на плажа в Монтесито, Калифорния. В романтичния момент двойката застана в сърце, направено от рози и свещи. Предложението и празничната вечеря със семейството след това бяха показани в сериала "The Kardashians".