Самотен делфин 50 пъти е нападал хора в Япония

Д елфин, за когото се смята, че е отговорен за близо 50 нападения над хора през последните години, може би го е правил, защото е бил самотен, твърдят експерти.

(Във видеото може да научите повече за: Спасиха розов делфин от бреговете на река в Боливия)

От 21 юли насам са извършени 18 нападения над плувци в крайбрежен град в Южна Япония, като се смята, че всички те са извършени от един и същ мъжки делфин от вида бутилконос, съобщава NBC, като цитира японската телевизия NHK.

Нападенията обикновено са свързани с единичен делфин, който изглежда е сам, което е необичайно, тъй като бутилконосите делфини са силно социален вид, който се държи плътно заедно.

