Н а плаж в САЩ са открити останки на делфин.

Трупът на животното, от който са отстранени по-голямата част от месото и органите му, е открит в Аленхърст, Ню Джърси.

От Центъра за загинали морски бозайници, който реагира на сигнали за мъртви или бедстващи морски обитатели в района, съобщиха, че делфинът „изглежда е бил заклан“.

Говорител добави: „Месото на делфина е било напълно отстранено с чисти разрези от остър инструмент, като са останали само главата, гръбният плавник и опашките. Органите на животното, с изключение на сърцето и белите дробове, са били отстранени.“

